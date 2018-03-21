Названо причину госпіталізації десятків школярів у РФ: на звалищі міг статися викид сірководню

У місцевому управлінні освіти припускають, що в місті стався викид сірководню, і саме він міг стати причиною поганого самопочуття школярів.

Понад 20 учнів однієї зі шкіл у Волоколамську госпіталізовані, імовірно, після сильного викиду сірководню на звалищі "Ядрово".

Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на джерела в екстрених службах.

"Вчителі звернули увагу на те, що дітям стало зле, і викликали лікарів. Медики прийняли рішення госпіталізувати 23 учнів з ознаками отруєння. При цьому інформація деяких ЗМІ про те, що в школі розпорошили газовий балончик, не знайшла підтвердження. Очевидно, причина - різкий запах сірководню", - сказав співрозмовник ЗМІ.

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У свою чергу заступник начальника управління освіти Волоколамського району Катерина Волкова також повідомила, що "у місті стався сильний викид, імовірно, сірководню".

"Ми вважаємо, що причина - звалище "Ядрово", ніяких НП у школах не було. Кільком учням стало зле через різкий запах сірководню, і їм прямо в школу викликали "швидку", - сказала вона.

За її словами, "ситуація перебуває під контролем, всі служби сповіщені про ситуацію, і Міністерство освіти РФ, і МНС".