Названо причину госпіталізації десятків школярів у РФ: на звалищі міг статися викид сірководню

12:43, 21 березня 2018
Світ
1818
На звалищі в Волоколамске стався викид сірководню / Скріншот

Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на джерела в екстрених службах.

"Вчителі звернули увагу на те, що дітям стало зле, і викликали лікарів. Медики прийняли рішення госпіталізувати 23 учнів з ознаками отруєння. При цьому інформація деяких ЗМІ про те, що в школі розпорошили газовий балончик, не знайшла підтвердження. Очевидно, причина - різкий запах сірководню", - сказав співрозмовник ЗМІ.

Читайте такожУ Росії 13-річна дівчинка відкрила стрілянину з пневматичного пістолета в школі, є постраждалі

У свою чергу заступник начальника управління освіти Волоколамського району Катерина Волкова також повідомила, що "у місті стався сильний викид, імовірно, сірководню".

"Ми вважаємо, що причина - звалище "Ядрово", ніяких НП у школах не було. Кільком учням стало зле через різкий запах сірководню, і їм прямо в школу викликали "швидку", - сказала вона.

За її словами, "ситуація перебуває під контролем, всі служби сповіщені про ситуацію, і Міністерство освіти РФ, і МНС".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #школа#Росія#госпіталізація