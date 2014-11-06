Збройні сили Швеції проведуть навчання по захисту Стокгольму
Збройні сили Швеції 7-8 листопада в рамках військових навчань будуть відпрацьовувати на практиці захист Стокгольма.
Ключовою причиною проведення навчань є погіршення ситуації з безпекою в регіоні, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на видання Expressen.
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Крім того, як наголошується, в цьому році збройні сили Швеції отримали на 100 млн крон більше для проведення подібних навчань. "Це означає, що ми можемо практикувати більше і тому, власне, проводимо навчання в Стокгольмі", - зазначив полковник збройних сил Крістер Тистам.
"Одне з головних завдань, що стоять перед військовими підрозділами є захист столиці країни, і важливо, що ми перевіримо на практиці нашу здатність працювати в Стокгольмі", - додав він.
Очікується, що в навчаннях візьмуть участь 600 військових. Передбачається також використання військового транспорту.
Зазначимо, що в жовтні шведські війська проводили масштабну розвідувальну операцію у Балтійському морі в 50 км від Стокгольма з пошуку "іноземної підводної активності".