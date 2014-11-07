Латвійський режисер звинуватив присутнього на його спектаклі Путіна в безчесті

Про це пише литовська DELFI.

Херманіс заявив, що Путін нешанобливо повівся, коли після вистави вийшов на сцену і похвалив постановку і режисера. За його словами, президент "вимовив пропагандистську промову, в якій спробував зробити своїм ідеологічним союзником письменника Василя Шукшина, якого давно вже немає в живих і у якого немає можливості чинити опір цій маніпуляції".

Режисер вважає, що Шукшин навряд чи б став союзником Путіна. "Ніколи не повірю, що він підтримав би і приєднався б до радянської люмпенізованої психоделії, яка зараз домінує в російському суспільстві", - сказав Херманіс. Він зазначив, що "ідеологи Путіна" виставляють своїми союзниками "давно померлих класиків" - поета Олександра Пушкіна і співака Володимира Висоцького. "Це ганебна тактика, і так само не по-чоловічому діяв Путін відносно Шукшина 4 листопада", - заявив Херманіс.

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У "Театрі націй" на вечорі пам'яті Василя Шукшина 4 листопада Володимир Путін піднявся на сцену, подякував режисерові та артистам за спектакль і висловив жаль, що в театрі не був присутній сам покійний письменник. Він зазначив, що Росія об'єднує творчість Шукшина і День народної єдності.

На початку жовтня міністерство закордонних справ Латвії повідомило, що Росія заборонила в'їжджати на свою територію театральному режисерові Алвісу Херманісу, директору Бюро по захисту конституції Янісу Майзітісу і депутату від партії "Єдність" Андрію Юдіну.

Херманіс негативно висловлювався про приєднання Криму до Росії. Майзітіс перевіряв внесення російських громадян в "чорний список" в Латвії. Юдін є автором законопроекту, що передбачає тюремні терміни за заперечення офіційної латвійської концепції "окупації".

В липні Латвія внесла до "чорного списку" виконавців Йосипа Кобзона, Олега Газманова і Валерію. В жовтні МЗС Латвії заборонив в'їзд акторові Іванові Охлобистіну.