Сьогодні у Кембріджі прощатимуться з відомим астрофізиком Стівеном Хокінгом

На церемонію запрошено близько півтисячі осіб.

Сьогодні у Кембріджі відбудеться церемонія прощанння з видатним фізиком теоретиком Стівеном Хокінгом.

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Як повідомляє BBC, на церемонію запрошені близько 500 осіб: членів родини, друзів та колег науковця. О 14.00 планується провести службу в університетській церкві Великої святої Марії.

Не дивлячись на те, що церемонія є приватною, очікується, що натовп фанатів науковця збереться за межами церкви, у центрі Кембріджу, щоб стати свідками прибуття похоронного кортежу.

Попіл Хокінка у червні поховають у Вестмінстерському абатстві поряд з могилами Ісаака Ньютона та Чарльза Дарвіна.

Як повідомляв УНІАН, англійський астрофізик Стівен Хокінг помер 14 березня у віці 76 років. За внесок у науку Хокінг отримав безліч нагород, включно з Премією Ейнштейна, Премією з фундаментальної фізики та Медаллю Альберта Королівського товариства мистецтв.