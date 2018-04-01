У Кембриджі попрощалися з видатним вченим Стівеном Гокінгом (фоторепортаж)

Прах Гокінга буде похований у лондонському Вестмінстерському абатстві поруч з могилами Ісаака Ньютона і Чарльза Дарвіна.

У Кембриджі попрощалися з видатним англійським фізиком-теоретиком, космологом і популяризатором науки Стівеном Гокінгом, який помер 14 березня у віці 76 років.

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Прощальна служба відбулася в церкві Святої Марії на території Кембриджського університету, в якому Гокінг понад 50 років вів свою наукову діяльність, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Прах Гокінга буде похований у лондонському Вестмінстерському абатстві поруч з могилами Ісаака Ньютона і Чарльза Дарвіна.

Всього на поминальну службу до церкви було запрошено близько 500 осіб: попрощатися з вченим прийшли його друзі і колеги.

Гокінг став одним з найбільш шанованих і відомих вчених свого часу, незважаючи на тяжке нейродегенеративне захворювання. Людина з видатним почуттям гумору, він став популяризатором науки і завжди намагався забезпечити громадськості доступ до своїх праць. Також легендарний вчений був відомий своєю винятковою здатністю візуалізувати наукові рішення без розрахунку або експерименту. Його книга "Коротка історія часу", видана в 1988 році, стала світовим бестселером.