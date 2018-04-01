У МЗС Німеччини масову висилку дипломатів РФ назвали правильною відповіддю на поведінку Кремля

В результаті "поведінки Росії" втрачена "значна частка довіри", наголосив міністр закордонних справ Німеччини.

Німеччина розраховує на поступове повернення довіри у відносинах з Росією.

Читайте такожРосія висилає чотирьох німецьких дипломатів – ЗМІ

Про це заявив глава МЗС ФРН Хайко Мас (Heiko Maas) в неділю, 1 квітня, в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, передає DW.com.

РФ може виступати в якості партнера "для вирішення регіональних конфліктів", вважає міністр.

Мас також вважає Росію "важливим елементом підтримки багатонаціонального порядку". Таким чином, Берлін "відкритий до діалогу з Москвою, зазначив міністр.

Дії країн-учасниць ЄС у відповідь на російську політику останніх років глава МЗС ФРН назвав вірними. В результаті "поведінки Росії" втрачена "значна частка довіри", підкреслив він. Вираз солідарності з Великобританією у справі Скрипаля є сигналом єдності, вважає міністр.