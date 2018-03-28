В мережі з'явилася презентація, на підставі якої США і ЄС вислали російських дипломатів - ЗМІ

Презентація була показана 80 високопоставленим представникам іноземних посольств 22 березня, за чотири дні до масової висилки російських дипломатів.

Російська газета "Комерсант" опублікувала презентацію, яку представники іноземних посольств отримали на брифінгу в посольстві Великобританії в Москві 22 березня. У ній представники офіційного Лондона описали свій погляд на «справу Скрипаля», і саме вона, за словами посла США в РФ Джона Хантсмана, спонукала союзників Великобританії в знак солідарності вислати російських дипломатів.

Про це повідомляється на сайті газети. Відзначається, що в основному презентація повторює вже висловлені раніше тези Лондона, але з одним важливим виключенням: Росія там з категорії «з високою часткою ймовірності» винних в отруєнні перебіжчика переведена в категорію «винних без найменшого сумніву».

Презентація була показана і роздана в роздрукованому вигляді 80 високопоставленим представникам іноземних посольств 22 березня, за чотири дні до масової висилки російських дипломатів.

Презентація складалася з шести слайдів (враховуючи титульний, що містить дату і напис «Інцидент в Солсбері») і супроводжувалася розширеним усним коментарем посла Великобританії.

ФОТО: Комерсант

На другому слайді викладається хронологія інциденту в період з 4 березня. Збоку прикріплена картка з місцями дії події в британському містечку Солсбері: домом Сергія Скрипаля, рестораном Zizzi, торговим центром та пабом bishop's Mill.

Третій слайд, що має назву «Нова фаза російської агресії», містить опис отруйної речовини «Новачок». У презентації стверджується, що застосування «Новачка» — «перший випадок використання хімічної зброї на території Європи з часів Другої світової війни» та «порушення заборони, введеної Конвенцією по забороні хімічної зброї». «Без всяких сумнівів, Росія відповідальна,— свідчить документ.— Ніяка інша країна не мала одночасно можливостей, намірів і мотивів (для того, щоб це зробити, - ред.). Жодного вартого довіри альтернативного пояснення не існує».

У презентації також зазначено, що Росія не надала Великобританії переконливих доказів своєї непричетності до інциденту. Замість цього «до 18 березня ми (британська влада, - ред.) нарахували близько 30 паралельних спроб дезінформації», - повідомляється в документі.

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Четвертий слайд описує вплив «Новачка» на організм людини і наводить статистику потерпілих та задіяних у розслідуванні інциденту. «51 людина пройшла огляд у госпіталі, 131 людина потенційно могла перебувати в контакті з отруйною речовиною,— пишуть автори презентації.— До розслідування залучено 250 співробітників антитерористичних підрозділів і 180 військових». Збоку перераховані ефекти «Новачка»: конвульсії, втрата свідомості, кома, уповільнення серцебиття, нудота, діарея, надмірне потовиділення і т. п. «Смерть може виникнути від задухи або зупинки серця»,— резюмувало британське посольство.

П'ятий слайд названо «Довгий список ворожих дій Росії» і включає 12 блоків з описами інцидентів, які Лондон зараховує до таких. Перший з них — «вбивство в листопаді 2006 року Олександра Литвиненка», ще одного російського перебіжчика, який помер від отруєння полонієм. Далі йдуть DDoS-атаки на інтернет Естонії» у 2007 році, «вторгнення в Грузію», «окупація Криму», «дестабілізація України», збитий над Донбасом «Боїнг» MH-17, «злом Бундестагу», «втручання у вибори в США», «спроба організації перевороту в Чорногорії», «кібератака на данське Міністерство оборони» і «атака з допомогою вірусу-здирника NotPetya». Вінчає цей ряд «отруєння Сергія і Юлії Скрипаль» в березні 2018 року.

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Нарешті, останній слайд говорить про заходи, які британський уряд ухвалив за результатами вищевикладеного. Серед них — «пряма вказівка на відповідальність Росії», «демонтаж російської розвідувальної мережі в Великобританії», «замороження всіх запланованих двосторонніх контактів», «посилення прикордонного контролю», «боротьба з криміналом і корупцією», «прийняття нових законів» і «інші заходи по протидії ворожої держави».

Ситуація навколо їх отруєння призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його дочки і поліцейського.

Підставою для звинувачень стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва. Уряд Великобританії оголосив про видворення 23 російських дипломатів і припинення контактів з Росією на високому рівні.

РФ у відповідь вислала 23 британських дипломатів. У США ухвалили рішення вислати 60 російських дипломатів і закрити Генеральне консульство РФ в Сіетлі.