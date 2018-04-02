РосЗМІ дізналися деталі справи проти мільярдера з "Кремлівського списку" США: згадується й Україна

Один з епізодів кримінальної справи проти Зіявудіна Магомедова пов'язаний з Об'єднаною зерновою компанією, співвласником якої є група «Сума», в ньому йдеться про зірвані поставки з України за вже сплаченими контрактами.

Стали відомі подробиці всіх семи епізодів кримінальної справи проти російського мільярдера Зіявудіна Магомедова з «Кремлівського списку» США і його брата. Власники групи «Сума» підозрюються владою РФ в шахрайстві, розтраті і організації злочинного співтовариства.

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Як передає «Эхо Москвы», один з головних епізодів гучної справи пов'язаний з розкраданням більше 750 мільйонів рублів при будівництві стадіону «Арена Балтика» у Калінінграді. Схожа ситуація склалася і з підрядом компанії «Інтекс» із розширення острова Крестовський в Петербурзі. Як пише «Комерсант», слідчі визнали, що намив території був проведений з порушеннями, і виявив сліди розкрадань. Третій епізод пов'язаний з Об'єднаною зерновою компанією, співвласником якої є група «Сума». Мова в ньому йде про зірвані поставки з України за уже сплаченими контрактами.

Нарешті, ще чотири епізоди справи стосуються махінацій при поставках обладнання та проведення робіт на підстанції «Василеостровская» в Петербурзі, підстанції «Майя» Нерюнгрінській ГРЕС, Ельгінскому вугільному родовищі та у аеропорті Храброве в Калінінграді. Слідство стверджує, що обвинувачені спеціально завищували вартість обладнання та робіт або занижували їхню якість.

31 березня Тверський суд Москви відправив братів Магомедових і главу компанії «Інтекс» Артура Максидова під арешт на два місяці. Кожному з підозрюваних загрожує до 25 років колонії.