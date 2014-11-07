Зарплатня російських депутатів у 15 разів більша, ніж середня по країні (інфографіка)

Для РФ (з/п депутата - 10 180 доларів, середня по країні - 668) цей показник складає 15,23, що є абсолютним рекордом, повідомляє Слово і Діло.

Друге та третє місця посідають Туреччина (6127 / 779) та Греція (7017 / 976).

Читайте такожФракції доплачують своїм депутатам 5-10 тисяч доларів на місяць - ЛещенкоІндекс України складає 1,79, що є п'ятим найменшим співвідношенням після Швейцарії, Мальти, Білорусі та Іспанії.

У дослідженні використані дані Eurostat, Independent Parliamentary Standarts Authority, Держстату, Федеральної служби державної статистики РФ, веб-сайтів парламентів країн.