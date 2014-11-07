Зарплатня російських депутатів у 15 разів більша, ніж середня по країні (інфографіка)
17:33, 07 листопада 2014Світ
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Росія посіла перше місце в Європі за різницею між зарплатнею члена парламенту та середньою заробітною платою в країні.
Слово і Діло
Для РФ (з/п депутата - 10 180 доларів, середня по країні - 668) цей показник складає 15,23, що є абсолютним рекордом, повідомляє Слово і Діло.
Друге та третє місця посідають Туреччина (6127 / 779) та Греція (7017 / 976).
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У дослідженні використані дані Eurostat, Independent Parliamentary Standarts Authority, Держстату, Федеральної служби державної статистики РФ, веб-сайтів парламентів країн.
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