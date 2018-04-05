Російську повію Настю Рибку в Таїланді звинуватили у згвалтуванні і організації проституції - ЗМІ

Суд над Рибкою та іншими фігурантами справи призначено на 17 квітня.

Поліція Паттайї прийняла заяву від потерпілих, які звинувачують Анастасію Вашукевич (Настю Рибку), Олександра Кирилова (Алекса Леслі) і ще вісім осіб, арештованих за проведення нелегального секс-тренінгу, в зґвалтуванні і організації проституції.

Читайте такожАгенти ФБР хотіли зустрітися з російською повією Настею Рибкою у в'язниці Бангкока

Також одного з арештованих, якого повинні були депортувати 5 березня, імміграційна поліція передала кримінальній, передає РИА Новости з посиланням на джерело в міському відділі кримінальної поліції. "Як я зрозумів, основні звинувачення в заяві висунуті проти одного з арештованих за "секс-тренінг", а решта звинувачуються як спільники", - додав співрозмовник.

Імміграційна влада збиралися 5 квітня депортувати громадянина Білорусії Ігоря Кучерявенко, якого тиждень тому засудили до трьох місяців в'язниці умовно і штрафу в $100 за незаконну підприємницьку і трудову діяльність. Аж до рішення суду він і ще двоє обвинувачених росіян залишалися у в'язниці Паттайї, оскільки не могли заплатити заставу за тимчасове звільнення. Двох 2 квітня вже вислали в Росію.

Суд над Рибкою, Леслі і ще сімома фігурантами призначено на 17 квітня. Але адвокат вже попросив суд перенести слухання на більш ранній термін, оскільки обвинувачені хочуть визнати вину, як це зробили їхні троє товаришів, які отримали умовні терміни і невеликі штрафи.

За словами захисника, засідання у справі Рибки і Леслі може відбутися 11 квітня. Однак якщо з'явиться кримінальна справа про зґвалтування та організацію проституції, то швидкої депортації не буде, навіть якщо вирок у справі про нелегальний бізнес виявиться м'яким.

Рибка, Леслі і ще шестеро обвинувачених знаходяться в Центрі тимчасового утримання імміграційної поліції в Бангкоку. Вони опинилися там відразу після того, як суд Паттайї звільнив їх під заставу. Їм інкримінують порушення імміграційного законодавства Таїланду у вигляді прояви відкритої неповаги до культури і релігії країни, за що передбачається покарання у вигляді депортації. Тепер, за словами джерела, їх повинні знову повернути у в'язницю Паттайї.