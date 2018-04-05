У Стамбулі горить лікарня: здіймається чорний стовп диму, вогонь охопив кілька поверхів (фото, відео)

19:21, 05 квітня 2018
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У Стамбулі горить госпіталь / фото hurriyet.com.tr

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на CNN Turk.

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Пожежа почалася на даху лікарні і швидко поширилася зовнішнім облицюванням будівлі. Наразі на місці працюють пожежники.

Над будівлею піднявся величезний стовп чорного диму, який видно з віддалених районів міста, передає "ЄвроПравда", посилаючись на Hurriyet. Також повідомляють про звук вибуху.

Довколишні будівлі евакуювали з міркувань безпеки. На місце пожежі скерували велику кількість вогнеборців з інших районів міста. Туди вирушив також начальник служби охорони здоров'я Стамбула.

фото hurriyet.com.tr

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Теги: #пожежа#Стамбул