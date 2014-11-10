Чеське телебачення помилково повідомило, що Другу світову війну почав СРСР

У ранковому ефірі 18 вересня ведуча Яна Пероуткова повідомила, що «Польща згадує 75-ту річницю радянського вторгнення. Події 17 вересня 1939 року відкрили Другу світову війну в Європі», передає Радіо Прага.

Нагадаємо, що початком війни вважається напад Німеччини на Польщу 1 вересня 1939 року.

Читайте такожПапа Римський Франциск: Світ перебуває в стані третьої світової війни

Однак, радянське вторгнення в Польщу, а саме в Галичину та Волинь, у вересні 1939 року дійсно відбулося.

Радянський Союз в рамках пакту Молотова - Ріббентропа у 1939 році домовився про поділ сфер впливу з гітлерівською Німеччиною, в тому числі про поділ Польщі.

Чеське телебачення, скоріше за все, отримає від наглядового органу фінансовий штраф.