Меркель шокована наїздом фургона на людей в Мюнстері

Канцлер зазначила, що "все можливе робиться для розслідування злочину та підтримки потерпілих".

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що «глибоко шокована жахливими подіями в Мюнстері».

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У заяві канцлера говориться, що «все можливе робиться для розслідування злочину та підтримки потерпілих та їхніх родичів». Меркель підкреслила, що знаходиться у постійному контакті» з міністром внутрішніх справ Хорстом Зеєхофером.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в розташованому за заході Німеччини місті Мюнстер невелика вантажівка в'їхала у групу людей, які сиділи на веранді ресторану Kiepenkerl. За непідтвердженими даними, загинули чотири людини, включаючи ймовірного злочинця, який покінчив життя самогубством. Постраждали від 30 до 50 осіб.

ЗМІ повідомляють, що водій був громадянином Німеччини і у нього був розлад психіки. За попередніми даними, в минулому у цієї людини не було терористичних зв'язків.