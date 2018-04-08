У Стамбулі танкер, що прямував в Україну, врізався в особняк (фото, відео)
05:00, 08 квітня 2018Світ
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Особняк був побудований в 18 столітті і використовувався для проведення весіль і концертів.
У Стамбулі танкер врізався в історичний особняк на березі Босфору через несправність рульового обладнання.
225-метровий танкер врізався в особняк близько 16:00 7 квітня. Як повідомляє Daily Sabah, судно прямувало з Єгипту в Україну.
Особняк був побудований в 18 столітті і використовувався для проведення весіль і концертів. В результаті інциденту рух протокою зупинили в обидва напрямки.
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Про постраждалих в результаті інциденту не повідомляється, проте на кадрах з місця події можна помітити значні пошкодження, завдані особняку.
Раніше у Флориді на берег винесло уламки корабля 18 століття.
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