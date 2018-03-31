У Флориді на берег винесло уламки корабля 18 століття (фото)
У США, штаті Флорида, на курорті Понте-Ведра-Біч хвилі винесли на берег 15-метровий фрагмент корабля XVIII століття.
На уламки натрапила жінка, гуляла по пляжу з сином, повідомляє видання CBS47.
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Фрагмент корабля добре зберігся. На думку експертів, він роками лежав у піску на дні, що і забезпечило його збереження. А на березі він опинився за штормової активності. На кораблі збереглися мідні елементи. Фахівці вважають, що спочатку весь корабель був обшитий міддю. Також на кораблі залишилися і вирізані на шпангоутах римські цифри.
Дослідники з Морського музею виміряли і сфотографували уламки. На основі зібраного матеріалу вони планують відтворити 3D-модель корабля. Також належить якомога швидше вивезти уламки, поки їх не змило хвилями назад у море. Однак для цього належить ще вирішити ряд питань з чиновниками.