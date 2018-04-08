Колишній президент Бразилії Лула здався поліції

Екс-президент наполягає на своїй невинності, заявляючи, що справа проти нього порушена з політичних мотивів.

Екс-президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, засуджений до 12 років в'язниці за корупцію, здався владі незважаючи на те, що його прихильники намагалися цьому перешкодити.

Про це повідомляє Русская служба ВВС. Лула оголосив про намір виконати постанову суду зі сцени перед будівлею профспілки металургів біля Сан-Паулу, де залишався під час свого протистояння з владою.

Раніше дві апеляції Лули на рішення про його ув'язнення були відхилені.

Ділма Руссефф, спадкоємиця Лули на посаді президента, якій був оголошений імпічмент, приєдналася до нього на сцені під оплески тисяч прихильників.

"Я підкорюся ордеру", - сказав 72-річний Лула натовпі, що зібрався в передмісті Сан-Бернарду-ду-Кампу, де він створив свій профспілку і почав політичну кар'єру в 80-е роки.

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Прихильники колишнього президента намагалися перешкодити йому виїхати, заблокувавши вихід з будівлі і оточивши його машину. Однак Лула все-таки зміг виїхати і вже здався поліції.

Екс-президент наполягає на своїй невинності, заявляючи, що справа проти нього порушена з політичних мотивів.

Лула каже, що вирок покликаний перешкодити йому балотуватися на пост президента на жовтневих виборах 2018 року, де у нього є реальний шанс перемогти.

Згідно з рішенням суду, прийнятому в четвер, Лула повинен був здатися в штаб-квартиру федеральної поліції в південному місті Курітіба в п'ятницю ввечері.

Звинувачення, висунуті проти Лули, пов'язані з антикорупційним розслідуванням, відомим як "Операція Автомийка" - воно торкнулося декількох високопоставлених політиків з різних партій. Екс-президента визнали винним в отриманні квартири вартістю близько мільйона доларів в якості хабара від будівельної компанії OAS.