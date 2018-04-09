Орбан оголосив про перемогу своєї партії на парламентських виборах в Угорщині

За підсумками виборів партія Орбана може розраховувати на конституційну більшість у парламенті.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у ніч на 9 квітня оголосив про перемогу своєї партії «Фідес» на парламентських виборах.

Як повідомляє «Європейська правда», посилаючись на видання HVG, Орбан з’явився у штабі партії незадовго до опівночі за місцевим часом.

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«Ми перемогли!" - заявив він, додавши, що "Угорщина отримала велику перемогу".

Орбан висловив подяку тим, хто віддав голоси за його партію, і окремо виділив закордонних угорців, "які допомогли захистити батьківщину", оскільки голосували переважно за партію влади.

Нагадаємо, в Угорщині у неділю, 8 квітня, пройшли вибори до парламенту, на яких впевнено лідирує правоконсервативна партія чинного прем'єра Віктора Орбана "Фідес". За прогнозами, вона здобуває до 133 зі 199 місць у парламенті та може розраховувати на конституційну більшість.

Явка становила близько 70 відсотків. Ця цифра значно перевищила показник під час виборів 2014 року - тоді активність виборців становила 62 відсотки - та є рекордною з 1994 року.