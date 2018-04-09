Режим Асада і Росія звинуватили Ізраїль у здійсненні удару по авіабазі

Ізраїль звинуватили в авіанальоті на військовий аеродром в провінції Хомс, в результаті якого, за даними сирійських активістів, загинули 14 людей.

Авіаудар по військовому аеродрому Т-4 в сирійській провінції Хомс зробила ізраїльська армія, заявили влада в Москві і Дамаску.

"9 квітня в період з 3.25 по 3.53 мск два літаки F-15 ВПС Ізраїлю, не заходячи в повітряний простір Сирії з території Лівану завдали удару вісьмома керованими ракетами по аеродрому Тифор", - заявило у той же день міністерство оборони РФ, передає DW.com.

Перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабар вказав, що ізраїльський удар "не поліпшить, а тільки ускладнить ситуацію в Сирії".

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Сирійська армія заявила про відповідальність Ізраїлю за авіаналіт на військовий аеродром в провінції Хомс, в результаті якого, за даними сирійських активістів, загинули 14 людей. Удар завдали ізраїльські літаки F-15, повідомило сирійське державне агентство SANA з посиланням на представника збройних сил країни.

Раніше представник ізраїльської армії відмовився коментувати повідомлення про причетність до ракетного удару по військовій базі сирійських військ Т-4. Арабський телеканал Al Mayadeen, що базується в Лівані, повідомив, що ВПС Ізраїлю перебували в небі в районі кордону Сирії та Лівану в момент нанесення авіаудару по аеродрому.

Вашингтон спростував повідомлення про можливу причетність до авіанальоту на авіабазу Тайфур. "Міністерство оборони в даний момент не здійснює жодних повітряних ударів по об'єктах в Сирії", - повідомив представник Пентагону. У той же час США "підтримують дипломатичні зусилля, спрямовані на те, щоб притягнути до відповідальності тих, хто застосовує хімічну зброю", - додав він. Генштаб збройних сил Франції також повідомив, що не французькі військові здійснили удар по аеродрому Т-4 в провінції Хомс.

Державні ЗМІ Сирії повідомили у ніч на понеділок, що військовий аеродром Т-4 зазнав ракетного обстрілу. Сирійським військовим вдалося збити вісім ракет, тим не менш вони зазнали втрат. У перших повідомленнях з Дамаска висувалися підозри, що здійснили авіаудар США в якості відплати за хімічну атаку в місті Дума, однак пізніше ці звинувачення не повторювалися.