За його словами, звинувачення на адресу Дамаска в застосуванні хімічної зброї в Думі використовуються для розгортання не лише антисирійської, а й антиросійської кампанії.

Глава міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що російські військові в Сирії вже «відреагували» на можливий удар США.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві за підсумками переговорів з міністром закордонних справ Таджикистану Сироджиддіном Асловим.

«Щодо застережень, які лунають з оточення президента США про те, що Вашингтон не виключає можливість нанесення ударів по Сирії - знаєте, наші військові вже на це відреагували. У нас є свої зобов'язання перед САР. Зобов'язання, що грунтуються на нашому договорі, укладеному з легальним, легітимним урядом САР на прохання цього уряду, яка є, між іншим, країною-членом ООН», - сказав Лавров.

При цьому він назвав «дуже небезпечним розвитком подій недавній авіаудар по сирійській базі Т-4».

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«З ударами, звичайно, треба розбиратися, і це дуже небезпечний розвиток подій, сподіваюся, що це розуміють, принаймні, військові - і американські, і тих країн, які входять до США в одну коаліцію», - сказав Лавров.

Він додав, що потрібно розбиратися, хто саме завдав удар цієї ночі по базі в Сирії.

«Там повідомлень багато про те, хто літав, хто не літав. У Вашингтоні, принаймні, на даний момент, заперечували, що ці удари завдавали американці або хтось з членів їхньої коаліції», - сказав він.

Він додав, що це «зайвий раз свідчить про те, що там дуже небезпечно стає, в Сирії, де з'явилися гравці, яких ніхто нікуди не запрошував».

«Які самі себе туди запросили під приводом знищення ІД, боротьби з тероризмом, а потім, крім цієї мети, стали з'являтися й інші цілі. Як анонсовані, так і ретельно приховувані», - зазначив Лавров.

За його словами, звинувачення на адресу Дамаска в застосуванні хімічної зброї в Думі використовуються для розгортання не лише антисирійської, а й антиросійської кампанії.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня державні ЗМІ Сирії повідомили про ракетний удар по військовому аеропорту, в результаті якого загинули або отримали травми кілька людей.

Кілька ракет влучили в авіабазу "Тіас", також відому як "T4", поблизу міста Хомс у перші години понеділка.

"Деталі все ще з'являються і незрозуміло, хто несе відповідальність", - йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що Державне інформаційне агентство Сирії спочатку назвало повідомлення про ракетний удар на аеродромі "Тіас" "імовірною атакою США", але пізніше видалило згадку про Сполучені штати.

У той же час, у США заперечували свою причетність до ракетного удару.

"Цього разу Міністерство оборони не проводить повітряні удари в Сирії", - йдеться в заяві Пентагону.

"Однак ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією і підтримувати дипломатичні зусилля для притягнення до відповідальності тих, хто використовує хімічну зброю в Сирії та інших місцях", - додали там.

Пізніше Сирійська моніторингова група заявила, що від ракетного нападу на авіабазу в центральній Сирії загинуло 14 осіб, включаючи іранців.

Раніше радник Білого дому з безпеки та боротьби з тероризмом Томас Боссерт заявив, що Білий дім не виключає військових дій проти Сирії на тлі інформації про хімічну атаку в сирійському місті Дума.