"Маємо намір вирішити проблему": глава Пентагону "нічого не виключає" у відповідь на хіматаку в Сирії

Джеймсу Меттіс було поставлено питання про те, чи зможе США знищити об'єкти під контролем президента Сирії Башара Асада, пов'язані з використанням хімічної зброї.

Міністр оборони США Джеймс Меттіс прокоментував в понеділок хімічну атаку в Сирії, в якій звинувачують авіацію Башара Асада.

Глава Пентагону звинуватив Росію в невиконанні зобов'язань щодо забезпечення відмови Сирії від свого потенціалу хімічної зброї, передає Радіо Свобода.

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"Перше, на що ми повинні звернути увагу, - це те, чому хімічна зброя все ще використовується, при тому, що Росія була гарантом знищення всієї сирійської хімічної зброї. І тому, працюючи з нашими союзниками і партнерами від НАТО до Катару та інших країн, ми маємо намір вирішити цю проблему", - заявив Меттіс перед початком зустрічі з еміром Катару.

Меттісу було поставлено питання про те, чи зможе США знищити об'єкти під контролем президента Сирії Башара Асада, пов'язані з використанням хімічної зброї. Коли його запитали, чи може він виключити нанесення авіаударів проти Асада, Меттіс сказав: "Я зараз нічого не виключаю".

Сирійська опозиція звинуватила урядові сили у використанні хімічної зброї, в результаті якого загинули десятки людей. Президент США Дональд Трамп заявив, що винні за хіматаку заплатять високу ціну і звинуватив Росію та Іран у підтримці режиму Башара Асада.