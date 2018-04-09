Експерти розпочали розслідування ймовірної хіматаки в сирійському місті Дума

Ситуаційний центр ОЗХЗ провів попередній аналіз повідомлень про застосування хімічної зброї відразу після того, як почали з'являтися такі повідомлення.

Організація із заборони хімічної зброї розпочала розслідування ймовірної хімічної атаки в сирійському місті Дума.

Про це йдеться в офіційній заяві гендиректора ОЗХЗ Ахмета Узюмджю.

Узюмджю висловив стурбованість повідомленнями про можливу хіматаку, при цьому зазначивши, що факт застосування хімічної зброї ще треба встановити.

"Місія із з'ясування фактів (FFM) перебуває у процесі збору інформації з усіх можливих джерел, щоб визначити, чи мало місце застосування хімічної зброї", - зазначив Узюмджю.

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У заяві також сказано, що ситуаційний центр ОЗХЗ провів попередній аналіз повідомлень про застосування хімічної зброї відразу після того, як почали з'являтися такі повідомлення. Очікується, що місія FFM доповість про результати свого розслідування країнам, які підписали Конвенцію із заборони хімічної зброї.

Як повідомляв УНІАН, про хімічну атаку 7 квітня в сирійському місті Дума повідомили кілька моніторингових та медичних груп, які працюють у Сирії, проте всі вони приводили різні дані про жертви.

За різними даними, після атаки загинули від 70 до 75 осіб, ще близько тисячі постраждали. Припускають, що жертв могло бути набагато більше. У деяких постраждалих спостерігалися симптоми, характерні для ураження хлором або нервово-паралітичним газом.

Повідомлялося, що вертоліт скинув у Думі бомбу, яка нібито містила зарин.

При цьому влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

Місто Дума залишається останнім оплотом повстанців у Східній Гуті. Його оточено сирійськими військами, яким надають підтримку і російські сили. Під час переговорів з Москвою повстанці намагалися домогтися права залишитися в місті як місцеві сили безпеки. Однак у п'ятницю, 6 квітня, переговори зайшли в глухий кут, і на місто розпочався масштабний наступ за підтримки авіації і артилерії.

Вчора, 8 квітня, Постійне представництво Великої Британії при ООН повідомило у Twitter про екстрене засідання Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй щодо застосування хімічної зброї у Сирії.

За даними правозахисників, з початку громадянської війни, з 2011 року, в Сирії підконтрольні президенту Башару Асаду сили застосовували хімічну зброю 215 разів.