ОБСЄ розповіла про "залякування" та "ксенофобську риторику" в Угорщині під час передвиборчої кампанії

В Організації відзначили надмірні витрати уряду на рекламу, через що правляча коаліція отримала інформаційну перевагу і було підірвано здатність конкурентів змагатися на рівних засадах.

На парламентських виборах в Угорщині, які відбулись 8 квітня, фундаментальні права в цілому були дотримані, проте бракувало справедливої конкуренції для опозиційних партій.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ.

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В Організації відзначили надмірні витрати уряду на рекламу, через що правляча коаліція отримала інформаційну перевагу і було підірвано здатність конкурентів змагатися на рівних засадах.

У звіті також сказано, що політичним дебатам також перешкоджали "залякування та ксенофобська риторика, упередженість ЗМІ та непрозоре фінансування кампанії".

Як повідомляв УНІАН, на парламентських виборах в Угорщині перемогу здобула правляча партія "Фідес", очолювана прем'єр-міністром країни Віктором Орбаном.

Політична сила отримала 134 місця в парламенті зі 199.

На другому місці – ультраправа партія Йоббік (26 місць). Третє місце посідає "Соціалістична партія Угорщини" (20 місць).

Партія "Демократична коаліція" і "Політика може бути іншою" виграли вісім і дев'ять місць відповідно.