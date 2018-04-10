"Хіматаки не було, ніхто не бачив жертв": Росія в ООН озвучила свою версію подій в Сирії

Росія вважає, що сирійські повстанці, все ж, виробляють речовини для хімічної зброї.

Росія вимагає, щоб представники Організації по забороні хімічної зброї прибули безпосередньо на місце передбачуваного застосування хлорину в Сирії.

Про це заявив постійний представник РФ в ООН Василь Небензя під час засідання Ради безпеки, передає ТСН.

"Ми вимагаємо, щоб Організація із заборони хімічної зброї виїхала на всі ці місця, де були виявлені тонни отруйних речовин, і провела розслідування. Доступ туди є", - сказав він.

Також Небензя повторив слова Лаврова про те, що російські експерти були у місті Дума, де сили режиму Асада, ймовірно, застосували хімічну зброю. Росіяни заборонених речовин не виявили.

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"Після звільнення Думи туди вирушили російські фахівці для збору ґрунту на предмет нервово-паралітичних газів, опитали жителів і медиків, ніхто не бачив жертв хіматаки. Ніякої хіматаки не було", - додав він.

Проте постпред вважає, що сирійські повстанці, все ж, виготовляють речовини для хімічної зброї.

"Ніхто досі не адресував той факт, що на звільнених від бойовиків територіях Сирії було знайдено хімічну зброю, виявлений промисловий комплекс для виготовлення отруйних речовин", - сказав Небензя.

Як передає РБК, російський дипломат також вказав на неприпустимість антиросійської риторики з боку США, Великої Британії та Франції щодо ситуації на Близькому Сході, назвавши таку поведінку "хамством".

"Керівництво США, Великої Британії і Франції без яких би то не було підстав і не замислюючись про наслідки веде конфронтаційну лінію по відношенню до Росії і підштовхує до цього інших", - сказав Небензя.

При цьому, за його словами, в хід нібито йде "широкий арсенал методів", таких як "наклеп, образи, войовнича риторика, шантаж, санкції та погрози застосувати силу проти суверенної держави".

"Безпардонно загрожують Росії. Тон, яким це робиться, перейшов межу допустимого. Навіть у часи "холодної війни" такого хамства по відношенню до моєї країни ваші попередники собі не дозволяли", - дипломат звернувся до учасників засідання.

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Також Небензя заявив, що події в сирійському місті Дума навколо хіматаки є в тому числі спробою відволікти увагу від "справи Скрипаля".

Як повідомляв УНІАН, про хімічну атаку 7 квітня в сирійському місті Дума повідомили кілька моніторингових та медичних груп, які працюють у Сирії, проте всі вони наводили різні дані про жертви.

За різними даними, після атаки загинули від 70 до 75 осіб, ще близько тисячі постраждали. Припускають, що жертв могло бути набагато більше. У деяких постраждалих спостерігалися симптоми, характерні для ураження хлором або нервово-паралітичним газом.

Повідомлялося, що вертоліт скинув у Думі бомбу, яка нібито містила зарин.

При цьому влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

За даними правозахисників, з початку громадянської війни, з 2011 року, в Сирії підконтрольні президенту Башару Асаду сили застосовували хімічну зброю 215 разів.