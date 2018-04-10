Трамп скасував візит до Латинської Америки через ситуацію в Сирії

17:12, 10 квітня 2018
Світ
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Дональд Трамп / REUTERS

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

У заяві йдеться, що Трамп не поїде на саміт в Перу.

«Президент залишиться в Сполучених Штатах, щоб керувати відповіддю на ситуацію в Сирії і для моніторингу подій у всьому світі», — йдеться в повідомленні.

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Замість Трампа США на саміті представлятиме віце-президент Майк Пенс.

Раніше Дональд Трамп заявив, що його зустріч з лідером Північної Кореї Кім чен Ином відбудеться в травні — на початку червня.

Також стало відомо про можливе місце зустрічі Трампа та Кім Чен Ина.

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Теги: #Сирія#візит#Дональд Трамп