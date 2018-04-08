США і Північна Корея готують зустріч Трампа та Кім Чен Ина - CNN

Північна Корея хотіла б провести зустріч на своїй території, в Пхеньяні. Однак, позиція Вашингтона з цього питання поки невідома.

США і Північна Корея ведуть секретні прямі переговори про організацію зустрічі Дональда Трампа з Кім Чен Ином.

Кілька джерел повідомили про це CNN. Зазначається, що підготовкою зустрічі в режимі секретності займаються розвідувальні служби обох країн.

Офіційні представники американського і северокореского розвідувальних відомств кілька разів контактували і один раз зустрілися на території третьої країни, обговорюючи місце майбутньої зустрічі Дональна Трампа та Кім Чен Ина.

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Північна Корея, за даними джерела CNN, хотіла би провести зустріч на своїй території, в Пхеньяні. Однак, позиція Вашингтона з цього питання поки невідома. Джерела повідомили, що серед можливих інших місць називається столиця Монголії Улан-Батор.

Що стосується часу зустрічі, то мова може йти про кінець травня або червень цього року.

Як повідомлялося, раніше американська розвідка встановила закритий канал зв'язку з КНДР.