У Росії пояснили неприбрані з поля останки жертв катастрофи Ан-148

У момент падіння літака Ан-148 товщина снігового покриву становила близько півтора метра.

Фрагменти тіл загиблих в авіакатастрофі Ан-148 пролежали на полі в Підмосков'ї два місяці, тому що вони були приховані півтораметровим шаром снігу.

Про це повідомляє РБК, посилаючись на джерела в МНС і Слідчому комітеті РФ.

Зазначається, що в момент падіння літака товщина снігового покриву становила близько півтора метра. "Виїзд на місце аварії був запланований, хоча спочатку було ясно, що не вийде зібрати останки загиблих", — додав співрозмовник видання.

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Що стосується частин повітряного судна, то нові знахідки не вплинуть на основну версію катастрофи, зазначив він.

СК РФ заявив, що 10 квітня відновлено огляд місця події, а на території цілодобово чергують поліцейські.

Напередодні, 9 квітня, донька однієї з жертв катастрофи Юлія Синіцина розповіла, що на місці аварії через два місяці після катастрофи лежать останки загиблих. У зв'язку з цим Синіцина записала відеозвернення до президента Володимира Путіна з проханням оточити місце події.

Як повідомлялося, вранці 10 квітня в село Степанівське Московської області, де 11 лютого розбився Ан-148 "Саратовских авіаліній", прибуло додаткове угруповання рятувальників для повторного обстеження місця аварії літака Ан-148.

11 лютого в Підмосков'ї розбився пасажирський літак Ан-148 авіакомпанії "Саратовські авіалінії". На борту літака, що виконував рейс з Москви в Орськ, перебувала 71 людина (65 пасажирів, у тому числі троє дітей, і шість членів екіпажу). В результаті авіакатастрофи ніхто не вижив. У МЗС України повідомили, що громадян України не було на борту Ан-148.