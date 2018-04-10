У Росії досі не прибрали усі рештки жертв Ан-148, МНС повторно виїхало на пошуки

11 лютого у Підмосков'ї розбився пасажирський літак Ан-148 авіакомпанії «Саратовські авіалінії». Загинула 71 людина.

Вранці 10 квітня в село Степанівське Московської області, де 11 лютого розбився Ан-148 «Саратовских авіаліній», прибула додаткова группа рятувальників для повторного обстеження місця аварії літака Ан-148

Про це повідомляє ТАСС.

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Рятувальники почали обстежувати місце падіння літака. Очікується, що в Степанівське також прибудуть родичі загиблих.

Напередодні, 9 квітня, дочка однієї з жертв катастрофи Юлія Синіцина розповіла, що на місці аварії через два місяці після катастрофи знаходяться рештки загиблих. У зв'язку з цим Синіцина записала відеозвернення до президента Володимира Путіна з проханням оточити місце події.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого в Підмосков'ї зазнав аварії пасажирський літак Ан-148 авіакомпанії «Саратовські авіалінії». На борту літака, що виконував рейс з Москви до Орська, перебувала 71 особа (65 пасажирів, у тому числі троє дітей, і шість членів екіпажу). Внаслідок авіакатастрофи ніхто не вижив. У МЗС України повідомили, що громадян України не було на борту Ан-148, який зазнав аварії.