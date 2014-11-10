CNN залишає Росію

Таке повідомлення надіслала Turner Broadcasting System Europe Limited (входить в Time Warner) кабельним операторам. Представники «Вимпелкому» і «Акадо» підтвердили наявність такого листа, повідомляють Ведомости.

Причини припинення мовлення в Росії в листі не згадуються. У російському підрозділі CNN не стали коментувати цю інформацію.

Телеканал був створений в 1980 р. Тедом Тернером і одним з перших почав мовлення в цілодобовому режимі. У Росії представництво CNN відкрилося в 1983 р. через кілька років після запуску цього каналу в США.

Читайте такожБританія погрожує Russia Today відібрати ліцензію за брехні про події в УкраїніНа початку 90-х рр. протягом декількох років CNN у Росії транслювався в ефірі на «24 каналі», який належав супутниковому операторові «Космос ТБ». Зараз на цій частоті веде мовлення канал холдингу CTC Media «Перець». CNN зараз транслюється в кабельних мережах РФ.

У 2010 р. були прийняті поправки до закону про ЗМІ: заборонили участь іноземних осіб в капіталі теле - і радіокомпаній до 50%. Далеко не всі мовники захотіли чи змогли привести свої корпоративні структури у відповідність з законом. У 2012 р. радіостанція «Свобода» припинила ефірне мовлення. У 2008 р. повністю в роботу в інтернеті перейшла станція «Голос Америки», в 2009 р. - «Міжнародне французьке радіо», в 2011 р. - «Російська служба BBC» та «Німецька хвиля».

Крім того, у вересні 2014 р. Держдума прийняла більш жорсткі поправки, які обмежують участь іноземного капіталу в ЗМІ до 20%. Під цей закон потрапляє переважна частина ЗМІ, які працюють зараз у Росії.