Латвія купить у Норвегії протитанкове озброєння на 4 млн євро - ЗМІ



Уряд Латвії відповідне рішення ухвалив на закритому засіданні в понеділок.

”Придбання озброєння і техніки суттєво зміцнить боєготовність земмесаргыв (ополченців). Цією технікою будуть замінені технічні одиниці декількох десятків років давності, наявні зараз в розпорядженні”, - передає слова міністра оборони Раймонда Вейоніса новинний інтернет-портал Delfi.

Латвія планує закупити у Норвегії 800 одиниць протитанкового озброєння Carl Gustav, 50 вантажівок Scania і 50 оснащених легким озброєнням всюдиходів Mercedes Benz.

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Міністр оборони Латвії Раймонд Вейоніс і міністр оборони Великобританії Майкл Феллон раніше підписали договір про купівлю владою балтійської країни гусеничної бронетехніки. За умовами договору, Латвія придбає 123 одиниці гусеничної бронетехніки у Великобританії на суму 48,1 мільйона євро.

Латвія є членом НАТО з 2004 року.