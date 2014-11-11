США: Росія мілітаризує ситуацію на Донбасі

Про це заявила у понеділок офіційний представник Держдепартаменту США Джен Псакі у зв'язку з повідомленнями про пересування великих військових колон важких озброєнь і танків до лінії фронту на Донбасі останніми днями, передає Радіо Свобода.

За словами речниці, там сепаратисти, як виглядає, мають намір здійснити територіальні захоплення поза межами лінії контакту сторін.

"Немає виправдань цим постійним і невпинним порушенням "мінського протоколу" Росією й її маріонетками. Якщо Росія повністю віддана "мінським домовленостям" і мирові в Україні, тоді вона перестане розпалювати вогонь, надаючи все нове озброєння і підтримку сепаратистам, і виведе всіх російських військовослужбовців і військову техніку з України, а також закличе своїх маріонеток припинити порушення перемир’я, звільнити заручників і перекрити міжнародний кордон", – наголосила речниця.

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При цьому вона нагадала: "Як чітко заявляв Білий дім 3 листопада, якщо Москва далі зневажатиме зобов’язання, які вона взяла в Мінську, і продовжить дестабілізацію і свої небезпечні дії, ціна цього для Росії зросте".

Псакі також звернула увагу на повідомлення, що влада Росії "закрила покривалом державної таємниці те, що сталося з її десантниками з Пскова, вбитими в боях на Донбасі влітку".