У Кремлі відреагували на заклик Трампа до Росії готуватися до ударів по Сирії

Прес-секретар Путіна заявив, що США намагаються використовувати "вигаданий привід" для удару по Сирії.

Москва не підтримує Twitter-дипломатію і не радить американській владі погіршувати ситуацію в Сирії.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає РИА Новости.

"Ми прихильники серйозних підходів. Як і раніше вважаємо, що важливо не робити кроків, які можуть нашкодити і без того хиткій ситуації", — сказав Пєсков журналістам, відповідаючи на запитання про нещодавні повідомлення Трампа в офіційному мікроблозі.

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Прес-секретар Путіна також заявив, що США намагаються використовувати "вигаданий привід" для удару по Сирії.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп обіцяє здійснити ракетний удар в Сирії через хімічну атаку в місті Дума, в результаті якої загинуло багато людей. Так він відповів на заяву посла РФ в Лівані Олександра Засипкіна ліванському телеканалу "Аль-Манар" про те, що Росія залишає за собою право збивати всі ракети і знищувати джерела вогню в разі агресії США проти Сирії.

Президент США заявив, що відносини з Російською Федерацією стали гіршими, ніж були за часи "холодної війни".

7 квітня кілька моніторингових і медичних груп, які працюють в Сирії, заявили про хімічну атаку в місті Дума.

За різними даними, в результаті атаки загинули від 70 до 75 осіб, ще близько тисячі постраждали. Припускають, що жертв могло бути набагато більше. У деяких постраждалих спостерігалися симптоми, характерні при ураженні хлором або нервово-паралітичним газом.

Повідомлялося, що вертоліт скинув в Думі бомбу, яка нібито містила зарин.

При цьому влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

Місто Дума залишається останнім оплотом повстанців у Східній Гуті. Воно оточене сирійськими військами, яким надають підтримку і російські сили. Під час переговорів з Москвою повстанці намагалися добитися права залишитися в місті як місцеві сили безпеки. Однак в п'ятницю, 6 квітня, переговори зайшли в глухий кут, і на місто розпочався масштабний наступ за підтримки авіації й артилерії.