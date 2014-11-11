Вночі до берегів Латвії без дозволу наблизився військовий корабель РФ

У ніч на вівторок національні збройні сили Латвії зафіксували у латвійській винятковій економічній зоні російський військовий корвет R-2 класу "Тарантул". Про це повідомили в національних збройних силах, пише Українська правда із посиланням на латвійське видання Delfi.

Корабель зафіксували у винятковій економічній зоні, що безпосередньо прилягає до територіальних вод Латвії, діяльність у ній регулюється міжнародним правом. При цьому виключне право на розвідку в цій зоні належить Латвії.

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Це вже не перший російський військовий корабель, який помічено у водах неподалік Латвії. 7 листопада збройні сили ідентифікували субмарину та корвет "Казанец 311". Наступного дня згадана субмарина, а також човен SS-750, який приєднався до неї, залишили виняткову економічну зону Латвії.

Загалом протягом останніх місяців російські військові літаки, кораблі і підводні човни регулярно фіксують біля межі латвійських територіальних вод в Балтійському морі.

Зокрема, війська НАТО цього року вже понад 100 разів перехоплювали російські військові літаки, що вторгалися у повітряний простір держав-членів альянсу.