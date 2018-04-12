Організація по забороні хімзброї завершила розслідування справи про отруєння Скрипаля

ОЗХЗ викладе матеріали для ознайомлення у вільний доступ о 12:00 четверга за Гринвічем.

Організація по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) завершила розслідування отруєння Сергія Скрипаля і його доньки в Солсбері та передала звіт із результатами уряду Великої Британії.

Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на британське МЗС.

"Згідно з усталеною практикою вони передали остаточну копію звіту нам, державі, яка здійснила запит на проведення розслідування", - зазначили в британському МЗС.

При цьому, Лондон попросив розіслати копії звіту всім країнам, що підписали конвенцію про заборону хімічної зброї, включаючи Росію.

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"Цей прозорий і відкритий підхід до розслідування, якого дотримувалися з самого початку, різко контрастує з тактикою по заплутуванню й відволіканню уваги, якій віддана російська влада", - додали в МЗС Британії.

Крім того, ОЗХЗ викладе матеріали для ознайомлення у вільний доступ о 12:00 четверга за Грінвічем (14:00 за київським часом).

Як повідомляв УНІАН, колишнього співробітника російського ГРУ Скрипаля і його доньку Юлію виявили без свідомості 4 березня в британському місті Солсбері.

Слідство прийшло до висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. В 2010 році він отримав притулок у Великобританії в рамках обміну шпигунами між США і РФ.

Ситуація навколо отруєння Скрипалів призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його дочки і поліцейського.