Прем'єр Британії направила до Сирії підводні човни та скликала екстрене засідання уряду - ЗМІ

Очікується, що уряд підтримає намір Терези Мей приєднатися до авіаударів під керівництвом США

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей розпорядилася перемістити британські підводні човни ближче до Сирії на відстань ракетного пострілу.

За даними The Telegraph, удари можуть початися ввечері у четвер, 12 квітня.

Прем'єр-міністр також скликала на 12 квітня екстрене засідання уряду для обговорення варіантів відповіді Великої Британії на хімічну атаку в сирійському місті Дума.

Очікується, що уряд підтримає намір Мей приєднатися до авіаударів під керівництвом США, але джерела уточнили, що для прийняття остаточного рішення потрібні подальші переговори з США і Францією, і час потенційного удару ще не узгоджено.

Раніше ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей готова підтримати військові дії в Сирії, не чекаючи згоди парламенту.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп обіцяє здійснити ракетний удар в Сирії через хімічну атаку в місті Дума, в результаті якої загинуло багато людей. Так він відповів на заяву посла РФ в Лівані Олександра Засипкіна ліванському телеканалу "Аль-Манар" про те, що Росія залишає за собою право збивати всі ракети і знищувати джерела вогню в разі агресії США проти Сирії.

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Президент США заявив, що відносини з Російською Федерацією стали гіршими, ніж були за часи "холодної війни".

7 квітня кілька моніторингових і медичних груп, які працюють в Сирії, заявили про хімічну атаку в місті Дума.

За різними даними, в результаті атаки загинули від 70 до 75 осіб, ще близько тисячі постраждали. Припускають, що жертв могло бути набагато більше. У деяких постраждалих спостерігалися симптоми, характерні при ураженні хлором або нервово-паралітичним газом.

Повідомлялося, що вертоліт скинув в Думі бомбу, яка нібито містила зарин.

При цьому влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

Місто Дума залишається останнім оплотом повстанців у Східній Гуті. Воно оточене сирійськими військами, яким надають підтримку і російські сили. Під час переговорів з Москвою повстанці намагалися добитися права залишитися в місті як місцеві сили безпеки. Однак в п'ятницю, 6 квітня, переговори зайшли в глухий кут, і на місто розпочався масштабний наступ за підтримки авіації й артилерії.