Росія вивела свої кораблі з порту Тартус у Сирії після погроз Трампа: залишився лише один підводний човен (карти)

У порту Тартус залишився лише один підводний човен класу Кіло.

Російські військові кораблі залишили сирійський порт Тартус через імовірні удари США по Сирії.

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"Зникнення більшості кораблів російського ВМФ з порту Тартус, Сирія. Ці зниклі військові кораблі зараз дислокуються у морі через можливі у найближчому майбутньому удари. Залишився лише один підводний човен класу Кіло", - йдеться у повідомленні моніторингового порталу Image Satellite International (ISI) в Twitter.

На кадрі видно сім російських кораблів, що стояли в доках, два противодиверсійних катери проекту 21980 «Грачонок» і два підводні човни класу Кіло.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп обіцяє здійснити ракетний удар в Сирії через хімічну атаку в місті Дума, в результаті якої загинуло багато людей. Так він відповів на заяву посла РФ в Лівані Олександра Засипкіна ліванському телеканалу "Аль-Манар" про те, що Росія залишає за собою право збивати всі ракети і знищувати джерела вогню у випадку агресії США проти Сирії.