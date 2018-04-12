У SpaceX назвали вартість квитка на Big Falcon Rocket

Big Falcon Rocket запрацює в найближчі десять років і зможе перевезти близько ста осіб у межах Землі або до Марса.

Президент і операційний директор компанії Ілона Маска SpaceX Гвінн Шотвелл розповіла про терміни запуску і вартості квитка на рейс Big Falcon Rocket.

Про це повідомляє Recode.

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За словами Шотвелл, BFR запрацює в найближчі десять років і зможе перевезти близько ста осіб у межах Землі або до Марса. Менш ніж за годину транспортна система доставить людину практично в будь-яку точку земної кулі, а вартість квитка буде дорожче економа, але дешевше бізнес-класу для трансатлантичних авіаперельотів (вартість коливається в межах тисяч доларів). Це обумовлено тим, що BFR буде допускати оперативне (до 12 разів за 24 години), зміна маршруту за умови запуску транспортної системи приблизно раз на добу.

Як повідомляв УНІАН, космічний готель може прийняти перших туристів вже в 2022 році.