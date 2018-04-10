Космічний готель може прийняти перших туристів вже в 2022 році

Aurora Station буде використовуватися як космічний готель, у якому зможе розміститися до 6 людей - чотири пасажири і два члени екіпажу.

Каліфорнійський стартап Orion Span оголосив про намір побудувати космічний готель під назвою Aurora Station.

Вартість 12-денного відпочинку на навколоземній орбіті складе 9,5 мільйонів доларів, пише N+1 з посиланням на SpaceNews.

Космічний туризм - дуже молода галузь, і єдиною космічної станцією, яка сьогодні приймає відвідувачів, є МКС. За 12 днів перебування в російському сегменті орбітального комплексу туристам необхідно заплатити близько 40 мільйонів доларів (проте точна цифра не оголошується). Тим не менш, МКС використовується в першу чергу для дослідницької діяльності, тому потокові екскурсії на неї не передбачено.

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На конференції Space 2.0, яка відбулася 5 квітня, стартап Orion Span розповів про проект створення одномодульной космічної станції, яка буде запущена на орбіту в 2021 році. Її довжина складе всього 13,3 метра, а ширина - 4,3 метра, що набагато менше 109-метрової МКС.

Aurora Station буде використовуватися як космічний готель, в якому зможе розміститися до 6 людей - чотири пасажири і два члени екіпажу. В ціну, яку заплатять туристи за космічну подорож, входить не тільки перебування на навколоземній орбіті, але і тримісячна підготовча програма, а також транспортування до готелю і назад. У найближчому майбутньому стартап відкриє бронювання квитків за 80 тисяч доларів.

Очікується, що перші гості відвідають Aurora Station вже в 2022 році. Поки що неясно, як саме буде реалізований проект. Його приблизна вартість оцінюється в десятки мільйонів доларів, а виконавчий директор Orion Span Френк Бангер (Frank Bunger) заявляє, що будівництво станції обійдеться дешевше, ніж створення багатьох супутників. Він також говорить про можливе партнерство з компаніями SpaceX і Blue Origin. На даний момент представники компанії мають намір збирати Aurora Station на підприємстві в Х'юстоні (США) однак сам комплекс ще не готовий, його будівництво завершиться через 6-9 місяців.

Схожий проект представила компанія Bigelow Aerospace наприкінці минулого року. Вона планує запустити надувний модуль, але не на земну, а навколомісячну орбіту. Крім того, у Китаї ведеться розробка ракетоплана для космічного туризму, який зможе прийняти на борт до 20 осіб. Вартість одного квитка для космічних туристів, як очікується, складе близько 200-250 тисяч доларів. Правда в даному випадку пасажири відвідають космічний простір формально, оскільки політ буде проходити трохи вище лінії Кармана.

Довідка. Лінія Кармана - висота над рівнем моря, яка умовно приймається в якості кордону між атмосферою Землі та космосом і є верхньою межею держав. Вона знаходиться на висоті 100 кілометрів над рівнем моря.