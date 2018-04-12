Якщо Цукерберг погодиться приїхати на допит, йому прийдеться зіштовхнутися із деякими найжорсткішими критиками в технологічній галузі за межами Сполучених Штатів.

Співзасновника соцмережі Facebook Марка Цукерберга збираються допитати у Євросоюзі, вслід за Сенатом США.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на прес-секретаря голови Європарламенту, передає УП.

"Антоніо Таяні, голова Європарламенту, має намір надіслати лист Цукербергу в понеділок, наполягаючи на тому, що співзасновник Facebook приїхав надати свідчення", - заявив прес-секретар Таяні.

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Як зазначає видання, якщо Цукерберг погодиться приїхати на допит, йому прийдеться зіштовхнутися із деякими найжорсткішими критиками в технологічній галузі за межами Сполучених Штатів.

"Слухання щодо Facebook показують, що ще залишається занепокоєння через дотримання жорстких стандартів конфіденційності даних ЄС.. Ми впевнені, що пан Цукерберг також готовий відповісти на наші запитання, показуючи, що він однаково налаштований до відповідальності перед європейськими громадянами", - наголосив Таяні.

Наразі у Facebook не відповіли на запит The Washington Post щодо наміру допитати співзасновника соцмережі у ЄС.

Нагадаємо, засновник Facebook Марк Цукерберг під час сенатських слухань щодо витоку даних із соцмережі визнав, що зробив недостатньо у боротьбі з фейковими новинами, іноземним втручанням у вибори та захистом персональних даних.