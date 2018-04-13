Трамп ще не прийняв рішення по Сирії, він обговорить ситуацію з Макроном і Мей - Білий дім

Дональд Трамп буде говорити з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей.

Президент США Дональд Трамп провів нараду з радниками із питань нацбезпеки, однак ще не прийняв рішення по Сирії.

Про це повідомила прес-секретар Білого дому Сара Хакабі Сандерс, передає Голос Америки.

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"Президент Трамп тільки що завершив нараду зі своєю командою з питань національної безпеки, на якій обговорювалася ситуація в Сирії. Ми продовжуємо аналіз розвідувальної інформації і консультації з нашими партнерами і союзниками. Сьогодні ввечері президент буде розмовляти з президентом Макроном і прем'єр-міністром Мей", - сказала Сандерс.

"Ми подивимося, що станеться. Ми дуже серйозно дивимося на цю ситуацію", - сказав Трамп перед початком наради в Білому домі.

Раніше в четвер міністр оборони США Джеймс Меттіс сказав законодавцям, що поки у нього немає остаточного підтвердження того, що в ході недавнього нападу було застосовано хімічну зброю, проте поведінка Сирії і Росії стала "просто непрощенною".

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня президент США Дональд Трамп пообіцяв здійснити ракетний удар по Сирії через хімічну атаку в місті Дума 7 квітня, внаслідок якої загинула значна кількість людей. Так він відповів на заяву посла РФ у Лівані Олександра Засипкіна ліванському телеканалу "Аль-Манар" про те, що Росія залишає за собою право збивати всі ракети та знищувати джерела вогню в разі агресії США проти Сирії.

Президент США також заявив, що відносини з Російською Федерацією стали гіршими, ніж були за часів "холодної війни".

Російські військові кораблі залишили сирійський порт Тартус у зв'язку з можливими ударами США по Сирії.

Крім того, видання The Times повідомило, що Велика Британія готується завдати авіаударів по Сирії. У повну боєготовність приведено літаки британських ВПС на військовій базі на Кіпрі.

7 квітня кілька моніторингових і медичних груп, які працюють в Сирії, заявили про хімічну атаку в місті Дума.

За різними даними, в результаті атаки загинули від 70 до 75 осіб, ще близько тисячі постраждали. Припускають, що жертв могло бути набагато більше. У деяких постраждалих спостерігалися симптоми, характерні при ураженні хлором або нервово-паралітичним газом.

11 квітня у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що у Сирії 500 осіб мають симптоми враження токсичними хімічними речовинами.

Повідомлялося, що вертоліт скинув в Думі бомбу, яка нібито містила зарин.

При цьому влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.