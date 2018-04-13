У Росії розбився вертоліт Ка-29: двоє пілотів загинули (відео)

10:46, 13 квітня 2018
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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міноборони РФ.

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«12 квітня 2018 року близько 23.30 при проведенні нічних випробувальних польотів у акваторії Балтійського моря зазнав аварії вертоліт Ка-29. Екіпаж у складі двох льотчиків-випробувачів підприємства-виготовлювача вертольоту загинув», - йдеться в повідомленні.

На місці падіння Ка-29 силами Балтійського флоту проводиться пошукова операція. Політ проходив у простих метеоумовах.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня навчально-бойовий літак Як-130 зазнав аварії у Воронезькій області під час планового навчально-тренувального польоту, обидва пілоти катапультувалися.

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Теги: #смерть#Росія#авіакатастрофа#пілоти