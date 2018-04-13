У Росії розбився вертоліт Ка-29: двоє пілотів загинули (відео)
10:46, 13 квітня 2018Світ
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Вертоліт зазнав аварії при проведенні нічних випробувальних польотів у акваторії Балтійського моря.
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Вертоліт Ка-29 зазнав аварії при проведенні нічних випробувальних польотів у акваторії Балтійського моря, два льотчики-випробувачі загинули.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міноборони РФ.
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«12 квітня 2018 року близько 23.30 при проведенні нічних випробувальних польотів у акваторії Балтійського моря зазнав аварії вертоліт Ка-29. Екіпаж у складі двох льотчиків-випробувачів підприємства-виготовлювача вертольоту загинув», - йдеться в повідомленні.
На місці падіння Ка-29 силами Балтійського флоту проводиться пошукова операція. Політ проходив у простих метеоумовах.
Як повідомляв УНІАН, 12 квітня навчально-бойовий літак Як-130 зазнав аварії у Воронезькій області під час планового навчально-тренувального польоту, обидва пілоти катапультувалися.
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