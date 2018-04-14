"Такі дії не залишаться без наслідків": у Росії прокоментували удари по Сирії

Посол Росії в США заявив, що США "не мають морального права звинувачувати інші країни" в хімічній атаці в Думі, оскільки самі є виробником хімічної зброї.

У Міністерстві закордонних справ Росії порокоментували ракетний удар США і їх союзників по Сирії. Також посол Росії в США Анатолій Антонов попередив, що такі дії будуть мати наслідки.

Про це повідомляється на сторінках Посольства Росії у Великобританії в соцмережах.

"Реалізується заздалегідь розроблений сценарій. Знову нам погрожують. Ми попереджали, що такі дії не залишаться без наслідків. Уся відповідальність за них лежить на Вашингтоні, Лондоні та Парижі", - йдеться у повідомленні.

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Також Антонов заявив, що США "не мають морального права звинувачувати інші країни" в хімічній атаці в Думі, оскільки самі є виробником хімічної зброї.

Також свою заяву на сторінці у Facebook зробила прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова.

"Спочатку на сирійському народі випробували «арабську весну», потім ІДІЛ, зараз американські розумні ракети. По столиці суверенної держави, яка багато років намагається вижити в умовах терористичної агресії, нанесений удар. За всім цим стоять ті, хто претендує на моральне лідерство в цьому світі, заявляє про свою винятковість. Треба бути по-справжньому винятковим, щоб у момент, коли Сирія отримала шанс на мирне майбутнє, обстріляти її столицю", - написала вона.

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Захарова заявила, що висновки Вашингтона про хіматаку в Думі ґрунтуються на інформації ЗМІ, після чого ЗМІ "повинні розуміти свою відповідальність у тому, що трапилося".

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати "точкові удари" по Сирії у відповідь на хімічну атаку в сирійській Думі.

Трамп також звернувся до Ірану і Росії, назвавши їх "найбільш відповідальними за підтримку, постачання і фінансування" режиму президента Сирії Башара Асада.

Трамп підкреслив, що удари є прямим результатом нездатності Росії утримати Асада від застосування хімічної зброї.