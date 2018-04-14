ЄС готовий розглянути нові санкції проти Сирії у разі повторення хімічних атак

За словами Федеріки Могеріні, ЄС підтримує всі зусилля із запобігання застосування хімічної зброї.

Європейський союз готовий розглянути нові санкції проти влади Сирії через застосування хімічної зброї.

Про це йдеться в заяві Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріки Могеріні, пише Європейська правда.

"У липні 2017 року і в березні 2018 року ЄС ввів додаткові обмежувальні заходи щодо високопоставлених сирійських чиновників і науковців через їхні ролі в розробці та застосуванні хімічної зброї та завжди готовий розглянути питання про введення подальших санкцій при необхідності", - йдеться в заяві.

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Могеріні повідомила, що ЄС був проінформований про удари США, Франції і Великобританії по об'єктах хімічної зброї в Сирії.

"Ці конкретні заходи були прийняті з єдиною метою запобігти подальшому використання сирійським режимом хімічної зброї та хімічних речовин для вбивства власного народу", - зазначила вона.

За словами Могеріні, ЄС підтримує всі зусилля із запобігання застосування хімічної зброї.

Нагадаємо, США, Велика Британія та Франція завдали авіаударів по військових об’єктах в Сирії, які пов’язують із зберіганням та виготовленням хімічної зброї.