Радбез ООН призначив на 12 листопада екстрену зустріч щодо України

Про це повідомили кореспонденту ТАСС в постійному представництві Австралії, головує в Раді Безпеки ООН у листопаді.

«Зустріч запланована на 14:30 (21:30 за київським часом). Із звітом про останні події в Україні виступлять представники секретаріату ООН», - сказала прес-аташе австралійської дипмісії Челсі Мартін.

Як повідомлялося раніше, головнокомандувач об'єднаних союзних сил НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав підтвердив у вівторок 11 листопада, що в Північноатлантичному союзі, як і в ОБСЄ, мають свідчення того, що в східну Україну продовжують вводити бойову техніку, включаючи важку броньовану, а також обладнання та інші військові вантажі.

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Філіп Брілав висловив стурбованість цими подіями, а також тим, що «припинення вогню на сході України залишається лише словами, а рівень насильства в регіоні щодня зростає».