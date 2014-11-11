Японія хоче підписати мирний договір з Росією
Японський прем'єр Сіндзо Абе та президент РФ Володимир Путін погодилися розпочати приготування до візиту російського лідера, що повинен відбутися наступного року.
Про це повідомив глава уряду Японії повідомив під час спільної прес-конференції з Путіним на саміті АТЕС в Пекіні, пише Європейська правда з посиланням на The Japan Times.
Як повідомляється, під час візиту, який відбудеться " у найбільш слушний час", сторони сподіваються врегулювати стару територіальну суперечку.
Під час спільної прес-конференції лідери висловили бажання завершити переговори про укладення післявоєнного мирного договору.
"Я хотів би взяти час, щоб грунтовно поговорити про переговори щодо укладання мирного договору, а також міжнародні відносини", - сказав Абе Путіну, як свідчать японські журналісти.
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"Я сподіваюся, що ми можемо поділитися нашими поглядами на майбутнє співробітництво між нашими країнами", - відповів президент Росії.
Як повідомив видання японський чиновник, в рамках підготовки візиту Путіна було домовлено про візит міністра закордонних справ Японії Фуміо Кішіди до Росії.
Окрім того, також було погоджено розпочати консультації на рівні віце-прем'єр-міністрів країн.
Видання також повідомляє, що під час зустрічі Абе та Путіна піднімалося питання конфлікту в Україні.
Зокрема прем'єр Японії настійно закликав Росію "прийняти конструктивну роль" у врегулюванні кризи в Україні, повідомляють джерела.
Варто зазначити, що Японія та Росія намагаються зрушити з мертвої точки переговори про долю так званих Північних територій (островів південної Курильської гряди - Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї).
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Десятиріччями територіальна суперечка, що триває, не дає сторонам підписати мирний договір після закінчення Другої світової війни.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що японський прем'єр-міністр відмовився від ідеї запросити президента Росії Володимира Путіна до Японії цієї осені.