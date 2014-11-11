Японія хоче підписати мирний договір з Росією

Про це повідомив глава уряду Японії повідомив під час спільної прес-конференції з Путіним на саміті АТЕС в Пекіні, пише Європейська правда з посиланням на The Japan Times.

Як повідомляється, під час візиту, який відбудеться " у найбільш слушний час", сторони сподіваються врегулювати стару територіальну суперечку.

Під час спільної прес-конференції лідери висловили бажання завершити переговори про укладення післявоєнного мирного договору.

"Я хотів би взяти час, щоб грунтовно поговорити про переговори щодо укладання мирного договору, а також міжнародні відносини", - сказав Абе Путіну, як свідчать японські журналісти.

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"Я сподіваюся, що ми можемо поділитися нашими поглядами на майбутнє співробітництво між нашими країнами", - відповів президент Росії.

Як повідомив видання японський чиновник, в рамках підготовки візиту Путіна було домовлено про візит міністра закордонних справ Японії Фуміо Кішіди до Росії.

Окрім того, також було погоджено розпочати консультації на рівні віце-прем'єр-міністрів країн.

Видання також повідомляє, що під час зустрічі Абе та Путіна піднімалося питання конфлікту в Україні.

Зокрема прем'єр Японії настійно закликав Росію "прийняти конструктивну роль" у врегулюванні кризи в Україні, повідомляють джерела.

Варто зазначити, що Японія та Росія намагаються зрушити з мертвої точки переговори про долю так званих Північних територій (островів південної Курильської гряди - Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї).

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Десятиріччями територіальна суперечка, що триває, не дає сторонам підписати мирний договір після закінчення Другої світової війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що японський прем'єр-міністр відмовився від ідеї запросити президента Росії Володимира Путіна до Японії цієї осені.