МЗС Росії звинуватило Захід у спробі "розчленувати" Сирію

Крім цього там заявили, що ракетних ударів у Сирії зазнала низка військових об'єктів.

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) Росії заявили, що серед об'єктів, які зазнали ударів крилатих ракет США і союзників є науково-дослідний центр у сирійській столиці, штаб республіканської гвардії, база ППО, кілька військових аеродромів, армійські склади.

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В російському МЗС вважають, що ця «розрахована на залякування акція зроблена під абсолютно надуманим приводом нібито використання сирійською владою хімічної зброї в передмісті Дамаска місті Дума 7 квітня».

У МЗС вважають, що були проігноровані надані сирійським урядом і російською стороною факти, які свідчать про "навмисне цинічне інсценування" ситуації в Думі. "Ударів завдано в той момент, коли інспектори Організації з заборони хімічної зброї повинні були вирушити до Думи з завданням встановити істину. Є всі підстави вважати, що метою нападу на Сирію було перешкоджання роботі інспекторів ОЗХЗ", - зазначили в МЗС РФ.

"Стає остаточно зрозуміло, що ті на Заході, хто прикривається гуманитарною риторикою і намагається виправдати свою військову присутність у Сирії потребами розгрому джихадистів, насправді с ними за одне і ведуть справу до розчленування країни", - підсумували в російському МЗС.

Як повідомляв УНІАН, США, Великобританія і Франція в ніч на суботу завдали авіаударів по військових об'єктах у Сирії, які пов'язують із хімічною зброєю. Такі дії союзники здійснили після того, як армія Башара Асада вкотре застосувала хімічну зброю, внаслідок якої загинули цивільні особи.

На підтримку дій союзників вже виступив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Європейської Ради Дональд Туск та інші світові політики.

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність продовжувати здійснювати заходи проти режиму Асада в разі появи нових хімічних атак проти цивільних осіб. Своєю чергою Росія ініціювала скликання Ради Безпеки ООН для обговорення сирійського питання.