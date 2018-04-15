Американські військові залишатимуться в Сирії, доки США не досягнуть своїх цілей – посол в ООН

За словами Ніккі Гейлі, одне з основних завдань американської армії у Сирії – змусити припинити використання хімічної зброї.

Посол Сполучених Штатів Америки в ООН Ніккі Гейлі заявила, що США не виведуть свої війська із Сирії, доки не досягнуть своїх цілей.

Про це вона сказала в інтерв’ю телеканалу Fox News, повідомляє «Голос Америки».

Гейлі перерахувала три основні завдання американської місії в Сирії: переконатися, що хімічна зброя не використовується у жодний спосіб, який би міг становити загрозу інтересам США, знищити терористичне угруповання «Ісламська держава» та спостереження за діями Ірану.

«Наша мета - повернути американських солдат додому, але ми не підемо, доки не виконаємо всі ці завдання», - сказала Гейлі.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня агентство Reuters з посиланням на двох високопоставлених співробітників адміністрації США поінформувало, що президент Дональд Трамп заявив своїм радникам, що має намір наполягати на виведенні американських військовослужбовців з Сирії.

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Агентство зазначало, що ця ініціатива суперечить рекомендаціям Пентагону, який вважає, що боротьба проти «Ісламської держави» в регіоні ще далека від завершення.

Ще раніше Трамп заявив, що для США «прийшов час залишити Сирію».

На даний час в Сирії перебувають близько 2 тисяч американських військовослужбовців.

7 квітня кілька моніторингових і медичних груп, які працюють в Сирії, заявили про хімічну атаку в місті Дума. За різними даними, в результаті атаки загинули від 70 до 100 осіб, ще близько тисячі постраждали. Повідомлялося, що вертоліт скинув в Думі бомбу, яка нібито містила зарин.

При цьому влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

У ніч на 14 квітня США, Велика Британія і Франція завдали ударів по трьох об'єктах у Сирії, які, ймовірно, пов'язані з виробництвом і зберіганням хімічної зброї. Операція стала відповіддю на ймовірне застосування хімічної зброї у Думі.

Після цього Трамп заявив про готовність продовжувати вживати заходів проти режиму президента Сирії Башара аль-Асада в разі нових хімічних атак.