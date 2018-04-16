Мей звинуватила режим Асада і Росію у приховуванні фактів про хіматаку

За словами голови уряду Британії, сирійський режим працює над тим, щоб приховати факти про атаку і робиться це за підтримки Росії.

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей заявила, що сирійська влада за підтримки Росії прагне приховати низку фактів, які стосуються хімічної атаки у місті Дума.

У понеділок, 16 квітня, під час виступу у Палаті громад вона заявила, що жодна група, окрім сирійського уряду, не могла скоїти цю атаку, передає DW.com з посиланням на агенцію AP.

"Сирійський режим працює над тим, щоб приховати факти про атаку. І робиться це за підтримки Росії", - заявила Мей.

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Прем'єрка також виступила на захист рішення Великобританії приєднатися до ударів по сирійських військових об'єктах, яких вони разом з США та Францією завдали у ніч на 14 квітня. Вона заявила, що у союзників не було іншого вибору, щоб стримати "жахливе" використання хімічної зброї. За її словами, на військову операцію було не лише моральне, а й законне право.

"Ми це зробили не тому, що президент Трамп попросив нас. Ми це зробили, бо віримо, що це є правильно, - і ми не самі", - заявила прем'єр-міністерка.

Як повідомлялося, за інформацією гуманітарних організацій, в ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами над сирійським містом Дума. За цими даними, загинули десятки людей, сотні - звернулися до лікарень. Більшість постраждалих мирних жителів - жінки й діти, відзначають активісти.

Росія та Сирія заперечують інформацію про хімічну атаку та називають її "інсценуванням" і провокацією. Натомість США покладають відповідальність за ймовірну атаку на сирійський уряд. Через це в ніч на 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що пов'язані з хімічною зброєю.

Експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) прибули в сирійську столицю Дамаск ще в суботу, 14 квітня, для розслідування ймовірної хімічної атаки в місті Дума, але їх туди досі не пускають.