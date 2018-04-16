Інспекторів організації по забороні хімзброї не допускають на місце хіматаки в Сирії

Експерти з організації прибули до Дамаска в суботу і планували відправитися в Думу в понеділок, 16 квітня.

Місію Організації по забороні хімічної зброї не допускають у сирійське місто Дума, де сталася хімічна атака.

Як заявляють британські і американські представники в ОЗХЗ, Росія перешкоджає роботі місії, повідомляє Радіо Свобода.

За словами представника Швеції, Дамаск і Москва пояснили недопуск експертів в Думу побоюваннями за їх безпеку.

"Необмежений доступ - це важливо. Росія і Сирія повинні співпрацювати", - сказав посол Великої Британії при ОЗХЗ.

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Експерти з організації прибули до Дамаска в суботу і планували відправитися в Думу сьогодні, у понеділок, 16 квітня.

У свою чергу, в Росії заперечують звинувачення і заявляють, що відправці місії ОЗХЗ в Думу перешкоджає те, що у неї немає дозволу від відомства ООН, що відповідає за безпеку.

Нагадаємо, 7 квітня кілька моніторингових та медичних груп, які працюють у Сирії, заявили про хімічну атаку в місті Дума.

За різними даними, в результаті атаки загинули від 70 до 75 людей, ще близько тисячі постраждали. Припускають, що жертв могло бути набагато більше. У деяких потерпілих спостерігалися симптоми, характерні при ураженні хлором або нервово-паралітичним газом.

11 квітня у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що в Сирії 500 осіб мають симптоми ураження токсичними хімічними речовинами.

Повідомлялося, що вертоліт скинув у Думі бомбу, яка нібито містила зарин.

При цьому влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвали сфабрикованою.