Франція заявила про ймовірне зникнення доказів щодо хіматаки в Сирії ще до прибуття ОЗХЗ

У російському представництві в ОЗХЗ заявили, що експертів допустять в місто тільки в середу – через "проблеми з безпекою".

У МЗС Франції вважають "досить ймовірним" зникнення доказів про застосування хімічної зброї в Думі ще до прибуття туди експертів Організації щодо заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

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Як передає Радіо Свобода, такий коментар Міністерства закордонних справ Франції з'явився у вівторок, 17 квітня. В Парижі заявили, що Думу повністю контролюють збройні сили Росії і Сирії, і експерти ОЗХЗ туди досі не допущені. Представники Організації щодо заборони хімічної зброї прибули у Сирію 14 квітня.

У російському представництві в ОЗХЗ заявили, що експертів допустять в місто тільки в середу – через "проблеми з безпекою". Тим часом сирійські державні ЗМІ у вівторок оголосили про те, що експерти ОЗХЗ прибули в Думу, повідомляє RFI.

Раніше у вівторок міністр оборони Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Сирія, за наявними даними, надалі не зможе виробляти хімічну зброю – після ракетних ударів союзників по трьох об'єктах сирійського режиму. Міністр, проте, попередив, що якщо будуть нові хімічні атаки, Франція та її союзники знову завдадуть ударів.