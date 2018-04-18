Ізраїль погодив удар по авіабазі в Сирії з Трампом - ЗМІ
09:27, 18 квітня 2018Світ
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Ізраїльська влада офіційно не повідомляла про удар.
Ілюстрація / REUTERS
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху перед ударом ізраїльських ВПС по сирійській авіабазі в провінції Хомс отримав згоду президента США Дональда Трампа.
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Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на представників розвідки і інші інформовані джерела.
Після розмови Нетаньяху з президентом Трампом, ізраїльські літаки F-15 з території Лівану, не заходячи в повітряний простір Сирії, 9 квітня атакували авіабазу «Ат-Тифор» (Т-4), куди перед цим була доставлена іранська батарея ПРО. В результаті удару вона була знищена до того, як її підготували до бойового застосування. Крім того, ізраїльські літаки знищили ангар з іранськими безпілотниками.
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